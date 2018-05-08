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Путин счел необходимым «отвязать» экономику России от доллара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин считает правильным курс на отказ от привязки экономики страны к доллару. Об этом он заявил на заседании Госдумы после того, как депутаты поддержали кандидатуру Дмитрия Медведева, предложенную им на пост премьера.

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«Я в принципе согласен. Это ведь не просто отрыв от доллара. Речь идет о необходимости повышения нашего экономического суверенитета, и это абсолютно правильно», — приводит его слова «Интерфакс».

Президент пояснил, что России необходимо освободить себя от «бремени» доллара, поскольку монополия этой валюты ненадежна и опасна, указывает ТАСС.  

7 мая Путин принес присягу в качестве президента России. Церемония инаугурации состоялась в Кремле.

В тот же день был подписан и опубликован указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Документ, в частности, предполагает улучшение жилищных условий, снижение уровня бедности и обеспечение вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира

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