Министру нефти Ирана не понравилось заседание комитета ОПЕК+

Министр нефти Ирана Бижан Зангане досрочно покинул заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и дал ему негативную оценку, передает «РИА Новости».

На вопрос журналистов, хорошо ли прошла встреча, Зангане ответил: «Нет, [заседание] хорошим не было».

Встреча участников министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоялась 21 июня в Вене. Представители картеля соберутся еще раз вместе 22 июня, а на следующий день к ним присоединятся остальные участники соглашения ОПЕК+. Стороны планируют обсудить смягчение квот по сокращению нефтедобычи.

Ранее министр нефти Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи сообщил, что большинство участников сделки ОПЕК+ поддерживают вариант увеличения нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители подписали соглашение о сокращении объемов нефтедобычи в конце 2016 года, действие этого документа неоднократно продлевалось. 17 июня президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд согласовали бессрочное продление сделки ОПЕК+