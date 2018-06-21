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«Газпром нефть» заявила о готовности к росту спроса на нефтяном рынке

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Российская компания «Газпром нефть» готова к прогнозируемому росту спроса на черное золото. Об этом «Известиям» сообщил глава компании Александр Дюков.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил о планах России и Саудовской Аравии предложить участникам сделки ОПЕК+ увеличить суточную добычу на 1,5 млн баррелей. По словам главы Минэнерго, данный шаг позволит стабилизировать добычу и выровнять баланс на нефтяном рынке, спрос на котором продолжает расти.

«Существуют различные сценарные прогнозы спроса на нефть. Мы исходим из того, что он будет увеличиваться. И мы хотим расти темпами, которые опережали бы этот рост», — отметил глава «Газпром нефти».

По словам Дюкова, при росте спроса на 0,5% компания может поднять добычу на 1-1,5%. Гендиректор «Газпром нефти» уточнил, что нынешний портфель проектов компании позволяет обеспечить дополнительную добычу в 30 млн т нефтяного эквивалента уже к 2030 году. К 2020 году добыча может быть увеличена с нынешних 89,7 млн т до 100 млн т н.э.

Подробнее о развитии событий на мировом рынке черного золота читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нефтяники подводят добычу к спросу

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