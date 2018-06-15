ЦБ повысил прогноз средней цены на нефть в 2018 году

Центральный Банк (ЦБ) России повысил прогноз по средней цене на нефть в текущем году с $61 до $67 за баррель. Об этом сообщила в пятницу, 15 июня, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Цены на нефть оказались выше ожиданий, мы несколько повысили их оценку на текущий год — с $61 до $67 за баррель в среднем за год», — приводит ее слова «Интерфакс».

В начале июня РАН спрогнозировала среднюю цену нефти на три года, тогда же стало известно, что Минэкономразвития ожидает среднюю стоимость на нефть на уровне $65–70 за баррель.