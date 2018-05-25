Путин назвал справедливую цену барреля нефти

Президент РФ Владимир Путин назвал цену на нефть в $60 за баррель достаточно сбалансированной и справедливой. Он заявил об этом на встрече с руководителями и главными редакторами международных информагентств, которая прошла в рамках ПМЭФ-2018.

«Если бы вы меня спросили, какую цену мы считаем справедливой, я вот назвал — справедливой, несправедливой — но нас вполне устраивала цена в $60 за баррель», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава государства пояснил, что Россия не заинтересована в бесконечном росте цен на энергоносители и на нефть.

По мнению Путина, цена нефти выше $60 за баррель может вызывать определенные проблемы для потребителей, в чем не заинтересованы основные производители.

Две недели назад мониторинг Bank of America предположил, что к 2019 году цена на нефть может вернуться к отметке $100 за баррель.