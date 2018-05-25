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Сечин рассказал о будущем нефтегазовой отрасли

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Фото: ТАСС/ПМЭФ/Сергей Бобылев
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что углеводороды останутся стержнем мировой экономики в обозримом будущем. Такое мнение он высказал на дискуссионной «Энергетическая панель» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), передает корреспондент iz.ru.

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«Скажу даже больше — этот довод касается не только крупных стран-производителей, но и крупных потребителей. Независимо от приверженности развитию альтернативной энергетики нефтегазовая отрасль остается источником формирования бюджетных поступлений для развития новых технологий», — сказал он.

Сечин пояснил, что прогнозы ведущих аналитиков и компаний отмечают, что даже в самых труднореализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сейчас. 

В связи с этим он обратил внимание, что в предстоящие годы нефтегазовая отрасль потребует стабильного и масштабного притока инвестиций, чтобы восполнить восполнять новыми ресурсами старые мощности.

В этом году ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Его главная тема — создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами. 

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