Большинство в ОПЕК+ выступают за увеличение добычи на 1 млн баррелей

Большинство участников сделки ОПЕК+ поддерживают инициативу увеличения нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки как вариант смягчения квот. Об этом сообщил министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.

По его словам, технический комитет объединения изучает всего три варианта увеличения уровня добычи — на 1 млн, на 1,5 млн баррелей в сутки и среднее между ними. «Я думаю, что [смягчение] на 1 млн имеет больше сторонников, чем другие сценарии», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем ар-Румхи отметил, что пока не известно, поддержит ли смягчение квот Иран, но признал, что в Тегеране отдают отчет о необходимости этого шага. «Они понимают, что сегодня на рынке меньше нефти, чем было, когда мы подписали соглашение», — заявил министр.

20 июня глава министерства нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что он будет присутствовать на заседании ОПЕК 22 июня, а затем уедет. Таким образом, представитель Тегерана не сможет принять участие в намеченной на 23 июня встрече участников соглашения ОПЕК+ по вопросу квот на добычу сырья.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители договорились о сокращении объемов нефтедобычи в конце 2016 года, это соглашение неоднократно продлевалось. 17 июня президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд согласовали бессрочное продление сделки ОПЕК+.