Новак отметил переизбыток предложения на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил 11 ноября о переизбытке предложения на мировом рынке нефти и большой волатильности. Слова чиновника приводит «РИА Новости».

При этом, находясь в кулуарах заседания мониторингового комитета ОПЕК+, Новак заметил, что Москва в ноябре незначительно сократила добычу нефти — примерно на 10 тыс. баррелей в сутки. В октябре же Россия, по данным ЦДУ ТЭК (Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса. — Ред.), была на уровне 1,557 млн т нефти в сутки. При пересчете данных в баррели получится 11,4 млн баррелей, сообщает ТАСС.

Это пик октябрьской добычи в России за последние два года, который произошел на фоне разговоров участников ОПЕК о необходимости сокращать добычу.

Как передает «Интерфакс», перед началом министерской встречи ОПЕК+ министр нефти Омана Мохаммед аль-Румхи заявил, что большинство стран — участниц глобального соглашения по добыче нефти поддерживают идею сократить предложение на рынке. Причем речь идет о необходимости убрать с рынка 1 млрд баррелей нефти в день.

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures в пятницу, 9 ноября, опустилась до $69,99 за баррель впервые с 10 апреля текущего года.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители в конце 2016 года подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. Сделка неоднократно продлевалась, однако в июне текущего года стороны приняли решение увеличить производство на 1 млн баррелей в сутки, чтобы уйти от перевыполнения условий соглашения.