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Нефть начала дорожать после снижения накануне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Цены на нефть эталонных марок в четверг, 29 ноября, начали повышаться после того, как накануне упали до минимальных показателей с октября 2017 года.

По данным MarketWatch, цена на нефть марки Brent выросла на 0,68% и составляет $59,16 за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,97% — $50,78 за баррель.

Как сообщает «Интерфакс», причиной роста стало в том числе сообщение министерства энергетики Соединенных Штатов о том, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились до 401,5 млн баррелей (на 3,6 млн баррелей). Таким образом, подъем был зафиксирован десятую неделю подряд и достиг максимального уровня почти за год.

Кроме того, цена растет, потому что участники торгов ожидают саммит G20, который стартует 30 ноября в Аргентине. В центре их внимания находятся переговоры КНР и США по поводу торговли, а также заявления мировых лидеров относительно перспектив развития мировой экономики, передает «РИА Новости». Инвесторы надеются, что главы государств выработают совместные решения, которые положительно отразятся на темпах роста мировой экономики, что в свою очередь будет способствовать спросу на нефть.

Нефть начала падать 20 ноября, когда в ходе торгов на лондонской бирже цена фьючерса нефти марки Brent с пocтaвкой в янвape 2019 гoда oпyстилaсь до $61,97 за баррель, тем самым обновив минимум февраля текущего года.

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