ОПЕК освободила три страны от сделки по сокращению нефтедобычи

Иран, Ливия и Венесуэла получили исключения из сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Об этом 7 декабря сообщил председатель конференции ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

«Только эти три страны — Иран и Венесуэла, которые находятся под санкциями, а также Ливия, которая переживает сложную экономическую ситуацию, — получили исключения из сокращения», — цитирует его ТАСС.

В ноябре США возобновили антииранские санкции, которые затрагивают нефтяной сектор. Под действие ограничений также подпали страны — импортеры иранской нефти.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители договорились о сокращении объемов нефтедобычи в конце 2016 года, после чего это соглашение неоднократно продлевалось.

5 декабря мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал странам Венского соглашения сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки и вернуться к параметрам сделки, заключенной в 2016 году. При этом между Россией и ОПЕК 7 декабря была достигнута договоренность о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки.