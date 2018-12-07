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ОПЕК освободила три страны от сделки по сокращению нефтедобычи

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Фото: Global Look Press/Aaron Sosa
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Иран, Ливия и Венесуэла получили исключения из сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Об этом 7 декабря сообщил председатель конференции ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

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«Только эти три страны — Иран и Венесуэла, которые находятся под санкциями, а также Ливия, которая переживает сложную экономическую ситуацию, — получили исключения из сокращения», — цитирует его ТАСС.

В ноябре США возобновили антииранские санкции, которые затрагивают нефтяной сектор. Под действие ограничений также подпали страны — импортеры иранской нефти.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители договорились о сокращении объемов нефтедобычи в конце 2016 года, после чего это соглашение неоднократно продлевалось.

5 декабря мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал странам Венского соглашения сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки и вернуться к параметрам сделки, заключенной в 2016 году. При этом между Россией и ОПЕК 7 декабря была достигнута договоренность о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки.

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