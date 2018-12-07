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В «Альпари» дали прогноз по ценам на нефть после решения ОПЕК+ сократить добычу

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова сделала прогноз для «Известий» по ценам на нефть на ближайшие несколько месяцев на фоне договоренности сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки.

Соответствующую договоренность удалось достичь на заседании ОПЕК в пятницу, 7 декабря. Сообщается, что странами ОПЕК планируется сокращение добычи в 800 тыс. баррелей в сутки, а странами, не входящими в организацию, — 400 тыс. баррелей в сутки.

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«Самое логичное для цены на нефть в ближайшие несколько месяцев остановиться в диапазоне $60–$75 за баррель североморского сорта Brent. Выше $80 нефть я не вижу по причине очень большого количества нюансов. Во-первых, Соединенные Штаты никак не относятся к ОПЕК, и они будут продолжать качать нефть прежними темпами», — рассказала Бодрова.

По ее словам, последняя статистика показала, что в США суточная добыча составляет 11,7 млн баррелей в сутки.

«Это огромный объем, который идет и на продажу, и на реализацию внутренних потребностей. Есть куда деть эту выкачку. И я думаю, что она будет расти. Сланцевым компаниям выгодно работать при цене нефти выше $60 за баррель. Поэтому пока она выше, сланцевые компании будут качать», — подчеркнула аналитик.

При этом она предупредила об угрозе нарушения странами соглашения ближе к апрелю 2019 года, когда истекает срок действия договора.

«Страны будут держать его, как и договорились, до апреля месяца. Что будет дальше, непонятно. Как работал предыдущий вариант соглашения? К концу срока действия отдельные страны начали качать нефть в соответствии со своим представлением о том, как это должно выглядеть. Так делали cаудиты, так делали россияне, так делали в Эмиратах», — отметила эксперт.

Курс доллара на Московской бирже снизился на 73 коп., до 66,13 рубля (18:48 мск) на фоне договоренности о сокращении добычи нефти. Курс евро упал на 81 коп., до 75,29 рубля (18:48 мск). Этот рост рубля Анна Бодрова считает незначительным.

«Фактически рубль сейчас корректируется к движению предыдущих нескольких дней. Никакого прорывного движения не видно. В паре доллар-рубль среднесрочная рамка диапазона 65–67. Пока не пробита устойчиво одна из этих границ, рубль так и будет болтаться внутри этого коридора», — заключила Бодрова.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) создана в 1960 году нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Вначале в нее вошли Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла, Катар присоединился к организации в 1961 году. Сейчас в ОПЕК входят 15 стран. Наибольшее количество нефти из суммарной добычи картеля приходится на Саудовскую Аравию (30%), Ирак (13%), Иран (11%), ОАЭ (9%).

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители договорились о сокращении объемов нефтедобычи в конце 2016 года, с тех пор это соглашение неоднократно продлевалось.

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