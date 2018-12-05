ОПЕК+ рекомендовала сократить добычу нефти на 1 млн баррелей

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал странам Венского соглашения сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки и вернуться к параметрам сделки, заключенной в 2016 году. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, страны обсуждают возврат на уровень, установленный в октябре 2018 года.

Ранее 5 декабря сообщалось, что аналитики международного рейтингового агентства Fitch прогнозировали стоимость нефти Brent в 2019 году. Она составит $65 за баррель. Эксперты полагают, что цены на нефть повысятся на фоне возможных договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи.