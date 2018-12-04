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Эксперты оценили последствия выхода Катара из ОПЕК

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Фото: Global Look Press/Qian Yi
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Выход Катара из ОПЕК с января 2019 года не окажет давления на рынок нефти и цены, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

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Страна, находящаяся на 11-м месте в картеле, производит примерно 610 тыс. баррелей нефти в сутки, что составляет около 2% от всей добычи ОПЕК. Влияние этого государства на глобальный баланс спроса и предложения невелико вне зависимости от участия в картеле.

По мнению специалистов, гораздо сильнее на нефти сказывается торговая война США и КНР, которая замедляет темпы роста мировой экономики. Ситуация на рынке прояснится после саммита ОПЕК+ в Вене 6–7 декабря, на котором будут обсуждаться меры по дальнейшему ограничению добычи.

Советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина заявила «Известиям», что выход Катара из ОПЕК не станет примером для других участников объединения. Развал организации приведет к снижению цен, что не нужно ни одной из стран, указал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев подчеркнул, что уход Катара не повлияет на мировой рынок нефти. Воздействовать на рынок можно сейчас только в формате ОПЕК+, пояснил «Известиям» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин уверен, что за решением Катара стоит не столько экономика, сколько политика — последствия дипломатического кризиса.

Подробнее — в материале «Известий»:

Вытек из ОПЕК: выход Катара из организации не несет рисков рынку

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