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Курс доллара взлетел до 72 рублей из-за обвала цен на нефть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На фоне обвала цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 72 рублей, евро подорожал до 82 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов 9 марта.

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В то же время на фоне распространения коронавируса доллара США упал в стоимости к японской иене до самой низкой с ноября 2016 года отметке. К 08:30 по местному времени (02:30 мск) доллар торгуется в в 103,91–103,96 иен за доллар.

В первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ нефть российской марки Brent подешевела почти на треть, до $31,43 за баррель, что стало минимумом с 2016 года.

Баррель североморской смеси подешевел сразу на $14, потеряв в цене 31%. Стоимость нефти WTI упала на 27%, до $30,27 за баррель.

6 марта по итогам переговоров стран — участниц сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти, стороны не смогли согласовать новые параметры договора и не продлили текущее соглашение.

Россия выступала за сохранение действующих условий, а Саудовская Аравия предлагала дополнительно сократить добычу нефти. Москва не согласилась терять свою долю рынка в обмен на надежду увидеть более высокие цены. В итоге с 1 апреля все обязательства участников по урегулированию добычи отменяются.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было подписано в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.

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