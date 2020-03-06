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Новак сообщил о продолжении взаимодействия в рамках хартии по итогам ОПЕК+

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр энергетики России Александр Новак объявил о продолжении сотрудничества России и ОПЕК в рамках хартии, подписанной 24 странами ОПЕК+ на встрече в Вене в июле 2019 года. Об этом 6 марта сообщил ТАСС.

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По словам Новака, с 1 апреля ни у кого нет обязательств по сокращению нефтедобычи. Таким образом увеличение Россией добычи нефти зависит в первую очередь от планов компаний, которые пока еще не обсуждались с Минэнерго РФ. Отвечая на вопрос о падении цены на нефть, Новак отметил, что в этом вопросе есть очень много спекулятивных факторов. В свою очередь, министр нефти Ирана Бижан Зангане подчеркнул, что ОПЕК не будет дополнительно сокращать добычу нефти без участия России.

«Нам нужно время, чтобы все могли успокоиться и снова провести переговоры. Возможно, по видеосвязи», — сказал он.

В пятницу в Вене продолжились переговоры стран ОПЕК+, на которых обсуждаются варианты дополнительного сокращения добычи нефти на фоне вспышки коронавируса SARS-CoV-2.

Во время переговоров было зафиксировано снижение цен на нефть. По состоянию на 19:13 (мск) цена майского фьючерса нефти Brent — $45,73 за баррель. В последний раз стоимость барреля нефти этой марки опускалась ниже отметки $46 27 июня 2017 года. Цена апрельского фьючерса нефти WTI на бирже NYMEX составляет $41,96 за баррель.

Первое заседание по снижению нефтедобычи состоялось 4 марта. Тогда СМИ узнали, что Новак, будучи сопредседателем комитета, покинул встречу, не дождавшись ее окончания. Однако министр заверил, что его отъезд был плановым и он присоединится к переговорам в пятницу.

На заседании в среду стороны не пришли к соглашению. Предлагалось сократить добычу до 1,5 млн баррелей в сутки, однако Россия и Казахстан данную идею не поддержали.

Соглашение ОПЕК и стран, не входящих в организацию ОПЕК+, о сокращении добычи нефти начало свою работу в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.

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