Мировые цены на нефть рухнули на 31%

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

На минимуме в 01.02 мск баррель североморской смеси подешевел сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%. Стоимость нефти марки WTI упала на 27%, до 30,27 доллара за баррель. К 01.23 мск Brent отыграла часть падения и торгуется по 35,6 доллара (падение на 21%). В 01.23 стоимость достигает 32,9 доллара, отмечает «РИА Новости».

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