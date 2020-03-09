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Эксперт предсказал Саудовской Аравии доминирование на рынке нефти

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Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
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Саудовская Аравия может вытеснить с рынка нефти многих производителей, включая США, после распада сделки ОПЕК+, заявил управляющий директор Berkeley Research Group LLC и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию Бранко Терзик.

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«Наиболее вероятный сценарий, что Саудовская Аравия с самой низкой себестоимостью нефти может так снизить цены на нефть, что вытеснит США и других производителей», — цитирует эксперта «РИА Новости».

По словам Терзика, мировой спрос на нефть значительно снизился из-за распространения коронавируса, в то время как запасы нефти на суше и в танкерах значительно возросли. В то же время ОПЕК не может сократить поставки без договоренности с Россией.

6 марта состоялись переговоры стран — участниц сделки ОПЕК+, в ходе которых стороны не смогли согласовать новые параметры сделки либо продлить срок действия текущих договоренностей. В частности, Россия выступала за сохранение действующих условий, а Саудовская Аравия предлагала дополнительно сократить добычу нефти.

Впоследствии, 9 марта, стоимость нефти марки Brent рухнула почти на треть, до $31,43 за баррель. На этом фоне курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 72 рублей, евро подорожал до 82 рублей.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было подписано в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.

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