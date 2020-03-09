Нефть марок WTI и Brent продолжила падение на мировых торгах

В ходе торгов на международных биржах 9 марта цена нефти марки Brent с поставкой на апрель побила прежний минимум и опустилась до $31,38 за баррель. Нефть WTI также продолжила падение и достигла отметки в $27,9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как пишет ТАСС, на лондонской бирже ICE нефть Brent по состоянию на 7:24 мск потеряла 43,4% и упала до $31,57. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала на 49,6%.

Обвал цен на нефть связан с непродлением сделки ОПЕК+ о сокращении добычи и заявлениями Саудовской Аравии о планах увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки, снизить цены на свою нефть, а также вывести на рынок запасы.

Как объяснили аналитики, на рынке прогнозируется сильное снижение спроса на нефть. При осуществлении планов Эр-Рияда цены могут упасть до $20 за баррель.

На фоне обрушения цен на нефть российская валюта упала до 73 рублей за $1.

По данным Reuters, действия Саудовской Аравии связаны с желанием надавить на Россию и получить ее рынки сбыта.

6 марта делегации стран ОПЕК+ не смогли договориться о продлении договора по сокращению добычи. Саудовская Аравия настаивали снизить ее еще больше, Россия указала, что это бессмысленно, так как на рынке произойдет замещение дешевой российской и арабской нефти дорогой американской.