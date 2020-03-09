В США спрогнозировали снижение цен на нефть до $20 за баррель

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs допустил падение цен на нефть до $20 за баррель, сообщает 9 марта Bloomberg со ссылкой на доклад банка.

Согласно прогнозу аналитиков, подобное развитие событий не вписывается в планы участников рынка, которые были готовы к падению до $30.

Как пишет Reuters, обрушение цен на нефть 9 марта стало самым сильным потрясением рынка с 1991 года.

Стоимость нефти марки Brent лондонской бирже снизилась на $14,5 до 31,02 доллара за баррель. Позднее российский бренд немного отыграл и торгуется в $35,23 за баррель.

Апрельский фьючерс нефти марки WTI рухнул на 27,1% - до $32,48.

В итоге из-за резкого падения цен на нефть доллар вырос до 73 рублей, евро перевалил за отметку в 82 рубля.

Снижение цен на рынке нефти связано с разрывом сделки ОПЕК+ об ограничении добычи и заявлениями Саудовской Аравии о планах снизить свои отпускные цены и направить запасы на рынок. Также влияние оказали опасения игроков из-за коронавирвуса.

По данным источников агентства, по истечении срока сделки ОПЕК+ в апреле Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10 млн баррелей в сутки.

6 марта по итогам переговоров стран — участниц сделки ОПЕК+ стороны не смогли согласовать новые условия договора.

Россия выступала за сохранение действующих соглашения, а Эр-Рияд настаивал дополнительно сократить добычу нефти. Москва не согласилась терять свою долю рынка в обмен на надежду увидеть более высокие цены.