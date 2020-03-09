Обвал цен на нефть объяснили планами Саудовской Аравии надавить на РФ

В понедельник, 9 марта, мировые цены на нефть упали до минимальных с 1991 года. Падение связано с заявлением Саудовской Аравии увеличить добычу нефти, снизить цены на свою нефть, а также вывести на рынок запасы, сообщает Reuters.

Как пишет агентство, Эр-Рияд пытается наказать Россию за нежелание продлевать сделку ОПЕК+ на новых условиях.

В начале марта на переговорах в Вене страны ОПЕК предложили еще больше сократить добычу для стабилизации цен, которые упали из-за опасений по поводу коронавируса. Против выступили Казахстан и РФ.

Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев 8 марта объяснил, что соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России из-за замещения на рынке дешевой нефти дорогой американской. По его словам, уступая собственные рынки, соглашение убирает с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской продукции.

«Саудовская Аравия и Россия вступают в войну цен на нефть, которая, вероятно, будет ограниченной и тактической», - говорится в примечании Евразийской группы.

По мнению аналитиков, ситуация с падением цен может продлиться несколько недель или пару месяцев, пока стоимость нефти не станет максимально низкой и страны ОПЕК+ не найдут компромисса.

Кроме того, крупные Morgan Stanley и Goldman Sachs допускают резкое сокращение мирового спроса на нефть. Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после сообщений о распаде сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до $31,43 за баррель.

Из-за этого также рухнули фьючерсы ключевых американских биржевых индексов и рубль.