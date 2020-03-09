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Цена золота достигла максимума за последние восемь лет

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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На фоне резкого падения цен на нефть и переживаний рынков из-за коронавируса цены на золото поднялись до $1700 за унцию. Этот показатель впервые достигнут с 2012 года, пишет 9 марта Reuters.

Так, согласно данным торгов мировых бирж, золото XAU показало рост на 1,5% до $1699,20 за унцию, а затем и до $1702,45.

Фьючерсы на золото в США GCv1 подскочили на 1,6% до $ 1699,70 за унцию.

При этом азиатские акции падают из-за распространения коронавируса.

Утром 9 марта мировые рынки нефти обрушились почти на 30% на фоне разрыва сделки ОПЕК+ о сокращении добычи и заявлений Саудовской Аравии о планах снизить стоимость своей нефти, увеличить добычу до 10 млн баррелей в сутки и отправить все запасы на рынок.

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