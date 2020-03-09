Прямой эфир

ЦБ приостановил покупки валюты на внутреннем рынке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России (ЦБ) в понедельник, 9 марта, приостанавливает покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. Решение было принято в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году», — говорится в сообщении.

Возобновление операций будет зависеть от фактической обстановки на финансовых рынках в течение марта. Также в ЦБ заявили о готовности использовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

5 марта регулятор сообщил о росте международных резервов России на $6,9 млрд до $570 млрд к 28 февраля. Это стало возможным «в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦБ призвали изменить способ продажи страховок в банках
ЦБ стал активнее закупать золото на фоне коронавируса

Новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020