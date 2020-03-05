ЦБ призвали изменить способ продажи страховок в банках

Международная конфедерации обществ потребителей (КонфОП) призвала Центральный банк России изменить требования к новому способу продажи банками страховых продуктов.

Дело в том, что вместо дискредитировавшего себя в восприятии потребителей инвестстрахования жизни (ИСЖ) банки перешли на родственный инструмент — клиентам активно предлагают заключить договор накопительного страхования (НСЖ).

При этом людям предоставляют информацию о рисках этого инструмента только на стадии подписания, а не в момент, когда граждане принимают решение, выяснили в КонфОП.

Защитники прав потребителей считают, что существующие требования ЦБ по продаже банками страховок не полностью гарантируют защиту прав потребителей, которые могут не только не заработать, но и потерять деньги.

По словам председателя правления КонфОП Дмитрия Янина, именно поэтому механизм нуждается в корректировке, а регулятор должен обязать банки предоставлять полную информацию об НСЖ в момент его предложения клиентам.

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