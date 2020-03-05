ЦБ сообщил о росте международных резервов РФ за неделю на $6,9 млрд

Международные резервы России по состоянию на 28 февраля 2020 года составили $570 млрд. Об этом говорится в материалах Центрального банка России, опубликованных на сайте регулятора в четверг, 5 марта.

За неделю резервы показали рост на $6,9 млрд (+1,2%), отмечается в сообщении. Рост стал возможен «в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Накануне стало известно, что Центробанк ускорил накопления золотых резервов на фоне роста неопределенности в глобальной экономике и распространения нового коронавируса. В январе 2020 года регулятор закупил 8,1 т этого металла, на 30% больше, чем годом ранее.