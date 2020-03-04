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ЦБ стал активнее закупать золото на фоне коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центробанк ускорил накопления золотых резервов на фоне роста неопределенности в глобальной экономике и распространения коронавируса. В январе 2020 года он закупил 8,1 т этого металла, на 30% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Всемирного золотого совета (WGC).

Запасы золота в этом году впервые превысили отметку в 20% от всех международных резервов Банка России, следует из данных регулятора. Россия остается нетто-покупателем драгметалла уже много лет, но с началом конфликта на Украине сделки приобрели больший масштаб. С 2014 года было приобретено 1244 т. Запас на данный момент составляет 2279,2 т.

Рост золотовалютных резервов WGC и Банк России объясняют стратегией РФ по диверсификации и дедолларизации в период низких ставок и большой волатильностью на валютном рынке. Сейчас цены на драгметалл находятся на семилетнем максимуме.

Полную версию читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Слитки общества: ЦБ ускорил покупки золота на фоне коронавируса».

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