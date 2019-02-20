Запасы монетарного золота выросли за месяц почти на 0,3% в России

Запасы монетарного золота в январе 2019 года выросли в международных резервах России на 0,29%, или на 6,22 тонны. По состоянию на 1 февраля они оцениваются в 68,1 млн унций (2118,15 тонны), следует из материалов Банка России.

В среду, 20 февраля, регулятор сообщил, что стоимость золота в резервах на 1 февраля выросла до $89,460 млрд, тогда как 1 января она равнялась $86,903 млрд.

Ранее в среду стало известно, что золотовалютные резервы России впервые в истории страны в полной мере покрывают внешний долг государства и коммерческого сектора. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

7 февраля Центробанк сообщил, что международные резервы России выросли в январе 2019 года на $7,45 млрд — до $475,945 млрд.