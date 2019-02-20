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Резервы России впервые в истории полностью покрыли внешний долг

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Золотовалютные резервы России впервые в истории страны в полной мере покрывают внешний долг государства и коммерческого сектора. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля.

«У нас мощная финансовая подушка безопасности», — добавил он.

Говоря про внешний госдолг, глава государства отметил, что «он у нас очень небольшой».

В ходе выступления глава государства выделил приоритеты в экономике: рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта, улучшение делового климата и снятие ограничений для экономики, а также подготовка кадров. 

Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию в Гостином дворе. На мероприятие был аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ. Всего Путин выступал с посланием Федеральному собранию 14 раз.

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