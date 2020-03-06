Мишустин и Румас обсудили вопросы интеграции РФ и Белоруссии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом по теме двусторонней интеграции. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также совместная работа в Евразийском экономическом союзе», — сказал Мишустин.

Кроме того, главы правительств России и Белоруссии обсудили график предстоящих контактов.

В конце января Мишустин уже оценил потенциал и перспективы договора о Союзном государстве с Белоруссией. Тогда он отметил, что это соглашение позволит улучшить жизнь граждан двух стран и облегчить условия ведения бизнеса

Вместе с тем накануне 5 марта министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не видит смысла в дальнейшей работе над «дорожными картами» по интеграции с Россией до решения вопросов по поставкам нефти.

В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск готов к интеграции, но без принуждения со стороны Москвы. Белорусский лидер выступил за то, чтобы при объединении не было потери независимости.

16 сентября 2019 года СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, создание унифицированной системы учета собственности, взаимный доступ к госзакупкам.