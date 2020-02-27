Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает БелТА.

По словам белорусского лидера, он договорился с президентом России Владимиром Путиным о компенсации. При этом он заявил, что это произойдет «за счет премий или там чего-то», отметив, что это выбор источника — дело российской стороны.

Лукашенко подчеркнул, что российские министры «по-своему трактуют» договоренности.

«Беру запись разговора: четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет», — заявил он.

21 февраля Лукашенко заявил о готовности России выплатить порядка $300 млн выпадающих доходов за счет премий нефтяным компаниям. В Москве эту цифру пока не подтвердили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что каждая сторона делает свои калькуляции и что обсуждения поставок российской нефти Минску продолжатся.

14 февраля Лукашенко заявил, что, если Россия не поставит Белоруссии нефть в нужных объемах, страна начнет отбор из транзитной трубы. Глава государства подчеркнул, что «никого не шантажировал, а честно сказал», что по соглашению недопоставлено 1,5 млн т нефти и страна намерена добрать эту нехватку.

Также белорусский лидер подчеркнул, что Белоруссия продолжит закупки нефти в других государствах, даже если она будет дороже российской. Он добавил, что страна не станет платить премии нефтяным компаниям, поставляющим Минску нефтепродукты по мировой цене.

В конце декабря 2019 года Лукашенко заявил о планах закупить у России в 2020 году около 22 млрд куб. м газа и 24–25 млн т нефти. При этом стоимость топлива не должна превышать уровень цен прошлого года. До этого Москва и Минск подписали баланс поставок нефти на 2020 год в объеме 24 млн т, но окончательная договоренность так и не была достигнута.

В связи с тем, что Москва и Минск не заключили соглашение об условиях транзита нефти в 2020 году, РФ приостановила снабжение Белоруссии этим видом топлива 3 января. 20 января СМИ узнали о прекращении диалога между странами по данному вопросу. Лукашенко при этом заявлял о готовности приобретать нефть за пределами России по мировым ценам.