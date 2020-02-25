Экспорт Белоруссии упал на $2 млрд из-за поставок грязной нефти из РФ

Экспорт Белоруссии упал более чем на $2 млрд за 2019 год из-за транзита грязной нефти из РФ и ограничений на вывоз нефтепродуктов, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей 25 февраля, передает новостное агентство БелТа.

«На показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной», — рассказал Макей на расширенном заседании коллегии МИД, где подводились итоги работы органов дипломатической службы за 2019 год.

21 февраля во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин. Москва предложила Минску выплатить $300 млн выпадающих доходов Белоруссии за счет премии нефтяных компаний.

14 февраля Лукашенко пригрозил, что страна будет забирать недостающую нефть из транзитной трубы, если Россия не поставит топливо в нужных объемах. Глава государства подчеркнул, что «никого не шантажировал, а честно сказал», что по соглашению недопоставлено 1,5 млн т нефти, и страна намерена добрать эту нехватку.

Также белорусский лидер подчеркнул, что страна продолжит закупки нефти в других государствах, даже если она будет дороже российской. Он добавил, что страна не станет платить премии нефтяным компаниям, поставляющим Минску нефтепродукты по мировой цене.

В конце декабря 2019 года Лукашенко заявил о планах закупить у России в 2020 году около 22 млрд куб. м газа и 24–25 млн т нефти. При этом стоимость топлива не должна превышать уровень цен прошлого года. До этого Москва и Минск подписали баланс поставок нефти на 2020 год в объеме 24 млн т, но окончательная договоренность так и не была достигнута.

В связи с тем что Москва и Минск не заключили соглашение об условиях транзита нефти в 2020 году, РФ приостановила снабжение Белоруссии этим видом топлива 3 января. 20 января СМИ узнали о прекращении диалога между странами по данному вопросу. Лукашенко при этом заявлял о готовности приобретать нефть за пределами России по мировым ценам.

Ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля прошлого года. В связи с этим 30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием сырья из России. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода первоначально стали шесть человек, потом их число выросло до 13. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

24 июля 2019 года совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» — $15 за баррель. Для получения выплат грузоотправители должны были документально подтвердить понесенные убытки.