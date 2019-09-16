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СМИ узнали подробности плана экономической интеграции РФ и Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия и Белоруссия согласовали программу экономической интеграции. Как стало известно газете «Коммерсант», для частичного объединения двух экономических систем страны намерены в том числе создать единые Налоговый и Гражданский кодексы.

Проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства» рассчитан на полтора года. Он предполагает большую степень интеграции, чем у стран Евросоюза. С 2022 года речь может идти о фактически конфедеративном государстве.

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Предположительно, к ноябрю 2019 года стороны предоставят друг другу предложения по «дорожным картам» объединения экономик, а необходимые законодательные меры для интеграции — к концу 2020-го.

В дальнейшем Москва и Минск примут единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединят таможенную и энергетическую политики, предоставят взаимный единый доступ к госзакупкам, унифицируют системы учета собственности. Вероятно, в объединенном режиме страны начнут работать к концу 2021-го, утверждает издание.

При этом стороны не обсуждали возможное объединение эмиссионных банков и введение единой валюты. Пока Москва и Минск готовы на унификацию валютного контроля, объединение платежных систем и единый режим защиты инвестиций.

Издание подчеркивает: в документе речь идет исключительно об экономической интеграции, и говорить о фактическом объединении двух стран оснований нет.

6 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Тогда Медведев заявил о готовности программы действий и перечня «дорожных карт» по углублению экономической интеграции двух стран. В тот день, по словам Румаса, завершился первый этап — согласование проекта программы. Второй этап — подготовка «дорожных карт» — займет около трех месяцев.

Проект программы по интеграции 3 сентября был передан президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Экономическое объединение белорусский лидер обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на встрече 18 июля.

Развитие и углубление двусторонних связей с Россией Лукашенко ранее называл приоритетом внешней политики Белоруссии, пишет «Газета.ру».

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