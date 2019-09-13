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Лавров опроверг сложности в отношениях России и Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Несмотря на то что Белоруссия не признала Крым частью России и независимость Абхазии и Южной Осетии, сложностей в двустороннем диалоге стран нет. Об этом в интервью газете «Труд» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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По его словам, Минск в ООН последовательно голосует против откровенно провокационных резолюций «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе» и «Положение внутренне перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии», поэтому не приходится говорить о сложностях.

Кроме того, министр напомнил, что близость двух стран продемонстрировали переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые прошли в июле. Лавров также отметил, что никогда не возникало сомнений в важности укрепления Союзного государства.

«Достаточно обратиться к утвержденной президентом Владимиром Путиным в ноябре 2016 года Концепции внешней политики Российской Федерации, где работа в рамках данного интеграционного формата — в числе безусловных приоритетов. Знаем, что аналогичных подходов придерживаются и белорусские друзья», — заявил глава МИДа.

Последняя встреча Путина и Лукашенко прошла 17–18 июля в России. В первый день главы государств посетили службу в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре, а на следующий день провели переговоры и выступили на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.

Путин заявил, что Белоруссия является самым близким партнером России и работа между странами ведется по всем направлениям. Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил его за неформальную встречу на Валааме.

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