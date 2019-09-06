Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию

Отношения России и Республики Беларусь носят братский характер. Однако «старший брат» должен поддерживать младшего в трудную минуту, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, Минск не развернулся в своей внешней политике на Запад, передает в пятницу, 6 сентября, агентство «БелТА». «Что касается России, мы один народ, я тысячу раз говорил. Это же наши люди, наши братья», — сказал белорусский лидер.

Белорусы были всегда вместе с Россией и она всегда подставляла братскому народу плечо, сказал он.

«И то, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это же не с русскими людьми и не с россиянами», — подчеркнул Лукашенко, указав на блестящее отношение народа к Белоруссии. По его словам, разворачиваться от россиян никто не будет, ни в настоящее время, ни после ухода Лукашенко с поста главы государства.

«Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали», — заключил президент Белоруссии.

3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией. О том, что белорусское правительство предложит Лукашенко план интеграции с Россией, стало известно 23 августа — тогда Москва и Минск договорились разработать 28 «дорожных карт» по интеграции.