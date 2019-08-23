Правительство Белорусии предложит Лукашенко план интеграции с Россией

Правительство Белоруссии 27 августа внесет на рассмотрение президента Александра Лукашенко проект программы по интеграции с Россией. Об этом 23 августа сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Сергея Румаса.

Как стало известно ранее, Москва и Минск договорились разработать 28 «дорожных карт» по интеграции. Как рассказал Румас, в программе документа будет заложен принцип «две страны — один рынок». При этом он подчеркнул, что документ насчитывает 66 пунктов, и практически все они согласованы.

Кроме того, глава правительства Белоруссии выразил надежду на встречу в сентябре с премьер-министром России Дмитрием Медведевым для обсуждения новой программы.

9 августа о ходе интеграции двух государств рассказал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. Он отметил, что все договоренности достигнуты, и теперь предстоит большая работа.

18 июля президент России Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры договорились о путях дальнейшей интеграции двух стран.