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Орешкин рассказал о ходе интеграции России и Белоруссии

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
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Между Москвой и Минском не осталось принципиальных разногласий по сотрудничеству в рамках Союзного государства. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

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«Все договоренности достигнуты, теперь предстоит очень большая работа», — цитирует Орешкина ТАСС. По его словам, работа пока будет вестись на уровне рабочей группы, а через какое-то время «премьер-министры финализируют договоренности». Затем начнется «непростая работа, связанная с гармонизацией законодательства», добавил министр.

18 июля президент России Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры договорились о путях дальнейшей интеграции двух стран, однако ряд принципиальных вопросов согласовать не удалось.

2 августа замглавы российского Минкомсвязи Олег Иванов рассказал, что Россия и Белоруссия заметно продвинулись в переговорах об отмене роуминга в Союзном государстве.

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