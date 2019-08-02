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В Минкомсвязи рассказали о переговорах об отмене роуминга с Белоруссией

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Фото: Depositphotos
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Россия и Белоруссия заметно продвинулись в переговорах об отмене роуминга в Союзном государстве, однако о завершении этой дискуссии говорить пока рано. Об этом в пятницу, 2 августа, заявил замглавы российского Минкомсвязи Олег Иванов, комментируя результаты состоявшихся в Полоцке двусторонних переговоров.

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«Сильно продвинулись в переговорах, но точку поставить не удалось», — цитирует Иванова «РИА Новости».

Ранее в пятницу министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган сообщил информагентству, что Москва и Минск договорились подписать «дорожную карту» по отмене роуминга. По его словам, соответствующие документы могут быть подписаны уже до конца сентября.

Что касается самой отмены роуминга, то для этого требуется подготовительный процесс сроком от шести до девяти месяцев.

18 июля президент РФ Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры договорились о путях дальнейшей интеграции двух стран. Путин отметил, что Белоруссия является самым близким партнером России и работа между странами ведется по всем направлениям.

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