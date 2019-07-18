На службе и в дружбе: что Путин и Лукашенко обсудили на Валааме

Лидеры России и Белоруссии встретились на Валааме. Их беседа была неформальной — такой характер разговора связан с необходимостью в спокойной обстановке обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений перед официальными мероприятиями в Санкт-Петербурге. На подобных встречах «без камер» двум лидерам уже удалось решить ни одну проблему, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Фактически, по их мнению, Владимиру Путину и Александру Лукашенко предстоит сформулировать новые цели российско-белорусского союзного государства, которому в этом году исполнилось 20 лет.

На Валааме Владимир Путин и Александр Лукашенко побывали на службе в одном из самых почитаемых в России монастырей — мужском ставропигиальном Спасо-Преображенском Валаамском, а также посетили скит во имя Всех святых, церковь Смоленской иконы Божией Матери и часовню Царственных страстотерпцев.

На острове Светлый главы государств осмотрели Владимирскую церковь на территории Свято-Владимирского скита, затем лидеры России и Белоруссии ознакомились с экспозицией монастырского музея и присутствовали на концерте хора Валаамского монастыря.

Встреча с президентом республики Беларусь носит неформальный характер, подчеркнули в пресс-службе Кремля. Официальное общение двух президентов продолжится уже в Санкт-Петербурге, где в эти дни проходит форум регионов двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Несмотря на то что российский и белорусский лидеры встречаются с завидной регулярностью, к неформальным переговорам на Валааме было приковано достаточно большое внимание в СМИ. При этом о чем именно говорили президенты на острове, осталось за кадром.

Переговоры с глазу на глаз — важный аспект отношений Москвы и Минска, такое общение позволяет открыто обсудить накопившиеся проблемы и наметить контуры дальнейшего развития сотрудничества, подчеркнул в разговоре с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Это здорово, что президенты встречаются так часто. В последнее время в наших отношениях накопились проблемы исключительно экономического плана. Сейчас мы их решаем. И выход из положения будет найден, поскольку этого хотят оба наших лидера, — подчеркнул сенатор. — Они уже ни одну проблему решили в таких неформальных беседах. Кроме того, 18 числа будет встреча и на российско-белорусском форуме. Думаю, этот год будет характерен тем, что произойдут подвижки в делах Союзного государства. Однако темпы его развития будут зависеть от результатов ближайших встреч президентов.

По мнению политолога, доцента МГИМО Кирилла Коктыша, как раз необходимость сгладить острые моменты, периодически возникающие в публичном пространстве, а также формирование новой интеграционной повестки и потребовали от лидеров обсудить целый ряд вопросов в спокойной обстановке, прежде чем отвечать на них под прицелом телекамер.

— Фактически нужно сформулировать новые цели российско-белорусского союза, — пояснил он «Известиям». — Прежняя повестка дня большей частью реализована, а над новой нужно еще работать.

Россия и Белоруссия взяли курс на углубление интеграции, а значит, любое движение навстречу друг другу можно считать началом реализации поставленной задачи, подытожил политолог.

Российский лидер не раз посещал Валаам. Он «давно держит под своим контролем и в поле зрения проблемы монастыря», неоднократно подчеркивал в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства.

В начале XX века Валаамский монастырь включал в себя 13 скитов и 21 часовню, однако после Великой Отечественной войны обитель пришла в запустение. Ее возрождение началось в конце 1980-х, и сейчас в монастыре и его скитах 195 насельников. В год Валаам посещают более 100 тыс. паломников и туристов.