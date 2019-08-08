ФАС ожидает отмены роуминга с Белоруссией до начала 2020 года

Федеральная антимонопольная служба рассчитывает, что роуминг с Белоруссией отменят до начала 2020 года. Такими планами в интервью «Известиям» поделился заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

«Есть основания рассчитывать, что в ближайшее время, до конца 2019-го – начала 2020 года, произойдет отмена роуминга между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства. Речь идет о том, чтобы в двух странах одновременно снизились операторские тарифы по взаиморасчетам и по межоператорским ставкам в роуминге», — заявил он.

По словам Голомолзина, ФАС предлагает внести изменения и дополнения в соглашение о ЕАЭС в части, касающейся услуг, где будут сформулированы «базовые принципы справедливого роуминга». Он отметил, что в соответствии с ними будут подготовлены поправки в законодательство России и Белоруссии, а также в совместные практики операторов связи, «чтобы при необходимости на операторов связи могли воздействовать и антимонопольные органы».

«Это также позволит снизить тарифы на услуги связи в роуминге в ЕАЭС. Я думаю, эта работа в течение следующего года может быть проведена», — добавил замглавы ФАС.

Полное интервью читайте в свежем номере «Известий» от 9 августа.