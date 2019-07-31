Прорублено окно в Россию: Белоруссия выпустила гособлигации в рублях на рынке РФ

Спрос инвесторов на трехлетние суверенные облигации Белоруссии, размещение которых завершилось на Московской бирже, почти в пять раз превысил предложение, рассказал организатор сделки, первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«При объеме размещения в 10 млрд рублей совокупный спрос составил более 45 млрд рублей, всего поступило более 60 заявок, что делает распределение выпуска превосходным с точки зрения аллокации по типам инвесторов», — рассказал он, уточнив, что гособлигации Белоруссии покупали российские и иностранные инвесторы: банки, управляющие и инвестиционные компании. Также существенный спрос на эти бумаги был получен со стороны физических лиц.

Этим размещением «установлен рыночный ориентир на российском рынке в российских рублях как для последующих размещений облигаций Республики Беларусь, так и для возможных размещений других иностранных суверенных и корпоративных эмитентов», — подчеркивает Денис Шулаков.

По его словам, фактически сейчас можно говорить о том, что для иностранных эмитентов «прорублено окно» для размещений на российских рынках долгового капитала. «Это настоящий финансовый прорыв, знак серьезного доверия к регуляторным правилам и биржевой инфраструктуре российского рынка», — сказал Шулаков.

Ставка купона данного выпуска облигаций Белоруссии установлена по итогам сделки на уровне 8,65% годовых. При этом предварительный ориентир устанавливался на уровне 9,10–9,35% годовых. Спред к кривой облигаций федерального займа (ОФЗ) составил 185 базисных пунктов.

Последний раз белорусское министерство финансов размещало суверенные облигации на российском рынке почти 10 лет назад — в декабре 2010 года. Тогда были размещены ценные бумаги объемом 7 млрд руб. С тех пор Белоруссия ни разу не выходила на российский долговой рынок.

Ранее, в начале июля, на российский рынок также впервые за много лет вышел корпоративный заемщик из Белоруссии. Лидер продуктового ритейла республики — компания «Евроторг» — разместила пятилетние облигации на Мосбирже, объем размещения около 5 млрд рублей. Газпромбанк, также выступавший организатором этой сделки, сообщал, что спрос на долговые бумаги компании превышал предложение более чем в два раза, а более 20% выпуска выкупили иностранные инвесторы.