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Лукашенко передали проект программы интеграции с РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Проект программы по интеграции с Россией передали для дальнейшего одобрения президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом «РИА Новости» во вторник, 3 сентября, сообщила пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассчитывает на проведение встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым для предварительного подписания проекта в начале сентября. Он также добавил, что после этого документ могут опубликовать, чтобы исключить «опасения по поводу суверенитета» у общественности.

О том, что белорусское правительство предложит Лукашенко план интеграции с Россией, стало известно 23 августа — тогда Москва и Минск договорились разработать 28 «дорожных карт» по интеграции. Как рассказал Румас, в программе документа будет заложен принцип «две страны — один рынок». При этом он подчеркнул, что документ насчитывает 66 пунктов, и практически все они согласованы.

18 июля президент России Владимир Путин встретился с Лукашенко, в тот же день лидеры договорились о путях дальнейшей интеграции двух стран.

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