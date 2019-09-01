Белоруссия повысила тариф на транзит нефти из России

Белоруссия повышает тариф на транспортировку нефти по своему участку магистрального нефтепровода «Дружба» на 3,7% с 1 сентября. Соответствующая договоренность была достигнута Москвой и Минском ранее, пишет «РИА Новости».

Данная мера принята для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (белорусский оператор южной ветки МН «Дружба») после инцидента с ухудшением качества нефти из России.

Как отмечали ранее в одном из крупнейших промышленных комплексов Белоруссии — «Белнефтехим», сегодня ни Россия, ни Белоруссия не могут «однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года», поэтому повышение тарифов будет действовать до конца года, после чего стороны вернутся к этому вопросу, пишет «Газета.ру».

По словам вице-премьера России Дмитрия Козака, с 1 января произойдет индексация по общим правилам.

19 апреля в «Белнефтехиме» заявили об ухудшении качества поступающей на его участок «Дружбы» российской нефти — показатель содержания органических хлоридов был превышен в десятки раз.

Как выяснил Следственный комитет России, с помощью загрязнения злоумышленники хотели скрыть многократные хищения нефти на сумму более 1 млн рублей. Через узел учета сырья Самара–Унеча «грязная» нефть попала в «Дружбу», что привело к приостановке поставок сырья на белорусские НПЗ и в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. Было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали 13 человек.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что инцидент принес стране репутационные издержки и убытки. С начала августа ОАО «Гомельтранснефть Дружба» проверяет поступающую из России нефть.

30 августа в «Белнефтехиме» сообщили, что Россия компенсировала часть потерь из-за инцидента — стоимость 1,2 млн т загрязненной нефти, однако вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ остается открытым. Москва и Минск ведут находятся в постоянном диалоге по этой теме.