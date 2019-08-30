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В «Белнефтехиме» заявили о компенсации Россией части потерь из-за ЧП на «Дружбе»

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Фото: РИА Новости/Андрей Александров
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Часть потерь из-за ЧП с некачественной нефтью Россия компенсировала, остается открытым вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ. Об этом рассказал председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

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«Можно сказать, что с завершением очистки нефтепровода от загрязненной хлорорганикой нефти существенные потери Беларуси — стоимость 1,2 млн т загрязненной нефти — компенсированы», — цитирует его в пятницу, 30 августа, агентство «БелТА». По его словам, для частичной компенсации потерь с 1 сентября внепланово повышены тарифы на транспортировку нефти по территории Республики Беларусь на 3,7%.

Вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ от переработки загрязненной нефти остается открытым, добавил Рыбаков. Белорусская сторона находится «в постоянном диалоге с российской стороной о путях его решения», подчеркнул он.

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (белорусский оператор южной ветки МН «Дружба») с начала августа проверяет поступающую из России нефть на содержание хлорорганических соединений.

19 апреля 2019 года один из крупнейших промышленных комплексов Белоруссии — «Белнефтехим» — заявил об ухудшении качества поступающей на его участок «Дружбы» российской нефти. Показатель содержания органических хлоридов был превышен в десятки раз.

С помощью загрязнения нефти злоумышленники пытались скрыть многократные хищения нефти на сумму более 1 млн рублей, заявили в Следственном комитете России. По версии следствия, именно через узел учета сырья Самара–Унеча загрязненная хлорорганикой нефть попала в трубопровод «Дружба». Это привело к приостановке поставок сырья на белорусские НПЗ и в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

Фигурантами уголовного дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали 13 человек.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в «Дружбе» принес стране репутационные издержки и убытки. Он призвал больше не допускать ничего подобного.

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