Тариф на транзит российской нефти через Белоруссию повысят с 1 сентября

Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти через территорию Республики Беларусь на 3,7% с 1 сентября текущего года. Об этом во вторник, 6 августа, сообщила пресс-служба концерна «Белнефтехим».

Ранее в тот же день в Минске прошли переговоры представителей двух стран, по итогам которых стороны договорились о необходимости обеспечения ОАО «Гомельтранснефть Дружба» объемов выручки в размерах, которые прогнозировались на 2019 год. Данное решение было принято на фоне инцидента с загрязнением топлива на нефтепроводе «Дружба».

«Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год», — цитирует заявление концерна агентство БЕЛТА.

Там отметили, что решение о дальнейшем изменении тарифов будет принято после тщательного анализа ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода «Дружба» по итогам 2019 года.

19 апреля 2019 года один из крупнейших промышленных комплексов Белоруссии — «Белнефтехим» — заявил об ухудшении качества поступающей на его участок «Дружбы» российской нефти. Показатель содержания органических хлоридов был превышен в десятки раз.

С помощью загрязнения нефти злоумышленники пытались скрыть многократные хищения нефти на сумму более 1 млн рублей, рассказал Следственный комитет России. По версии следствия, именно через узел учета сырья Самара–Унеча загрязненная хлорорганикой нефть попала в трубопровод «Дружба». Это привело к приостановке поставок сырья на белорусские НПЗ и в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

Фигурантами уголовного дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода также стали 13 человек.

1 июля компания «Транснефть», являющаяся оператором российского участка «Дружбы», сообщила о возобновлении поставок сырья по трубопроводу в полном объеме. Уже на следующий день чистая нефть по всем веткам поступила в Польшу.

24 июля стало известно, что совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» — $15 за баррель. Для получения выплат грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки.