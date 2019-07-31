«Укртранснафта» получила от «Транснефти» €2,3 млн из компенсации за ЧП с «Дружбой»

«Укртранснафта» получила от «Транснефти» часть компенсации в размере более €2,3 млн за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба». Об этом сообщила в среду, 31 июля, украинская компания.

Отмечается, что это позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле.

«Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО «Транснефть» мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики», — говорится в сообщении компании в Facebook.

Ранее в июле сообщалось, что совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» — $15 за баррель.

19 апреля 2019 года один из крупнейших промышленных комплексов Белоруссии — Белнефтехим — заявил об ухудшении качества поступающей на его участок «Дружбы» российской нефти. Показатель содержания органических хлоридов был превышен в десятки раз.

С помощью загрязнения нефти злоумышленники пытались скрыть многократные хищения нефти на сумму более 1 млн рублей, рассказал Следственный комитет России. По версии следствия, именно через узел учета сырья Самара–Унеча загрязненная хлорорганикой нефть попала в трубопровод «Дружба». Это привело к приостановке поставок сырья на белорусские НПЗ и в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

Фигурантами уголовного дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода также стали 13 человек.