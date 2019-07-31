Прямой эфир

«Укртранснафта» получила от «Транснефти» €2,3 млн из компенсации за ЧП с «Дружбой»

0
Фото: facebook.com/Укртранснафта
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Укртранснафта» получила от «Транснефти» часть компенсации в размере более €2,3 млн за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба». Об этом сообщила в среду, 31 июля, украинская компания.

«Дружба» не победила: «Транснефть» снова допустила грязную нефть в главный трубопровод
Почему было допущено новое нарушение

Отмечается, что это позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле.

«Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО «Транснефть» мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики», — говорится в сообщении компании в Facebook.

Ранее в июле сообщалось, что совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» — $15 за баррель.

19 апреля 2019 года один из крупнейших промышленных комплексов Белоруссии — Белнефтехим — заявил об ухудшении качества поступающей на его участок «Дружбы» российской нефти. Показатель содержания органических хлоридов был превышен в десятки раз.

С помощью загрязнения нефти злоумышленники пытались скрыть многократные хищения нефти на сумму более 1 млн рублей, рассказал Следственный комитет России. По версии следствия, именно через узел учета сырья Самара–Унеча загрязненная хлорорганикой нефть попала в трубопровод «Дружба». Это привело к приостановке поставок сырья на белорусские НПЗ и в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

Фигурантами уголовного дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода также стали 13 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты оценили размер компенсаций за загрязненную нефть в «Дружбе»
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017