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Посол РФ прояснил ситуацию с поставками нефти в Белоруссию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия полностью компенсирует Белоруссии издержки от попадания грязной нефти в трубопровод «Дружба». По словам посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева, Москва начнет дополнительные поставки после окончательного подсчета убытков.

1 августа дипломат напомнил, что ранее соответствующее обещание белорусской стороне дал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

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«По этому поводу никто не спорит, никто не пытается от ситуации уйти или трактовать ее как-то по-другому», — цитирует Мезенцева агентство «РИА Новости».

По словам посла, Москва практически полностью удовлетворила запрос от Минска на дополнительную поставку 98 тыс. т нефти, в первую очередь на НПЗ «Нафтан». Сырье будет подано «буквально в считаные недели».

Ухудшение качества топлива в трубопроводе «Дружба» белорусская сторона обнаружила 19 апреля, напоминает «Газета.ру». 30 апреля прием нефти из России был полностью прекращен. В тот же день выяснилось, что загрязнение было совершено умышленно.

Следователи раскрыли преступную схему. Предположительно, злоумышленники похитили сырья на сумму не менее 1 млн рублей, а чтобы скрыть хищение, добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения. Подозреваемыми по делу проходят шесть человек, четверо из них арестованы.

2 мая на белорусскую границу поступила чистая нефть, к концу месяца Россия и Белоруссия согласовали «дорожную карту».

Однако 19 июня на польско-белорусской границе была зафиксирована транспортировка нефти из РФ с превышением допустимых значений содержания хлорорганических соединений, из-за чего транспортировка сырья вновь была приостановлена. Региональное управление СК РФ по Самарской области возбудило новое уголовное дело, фигурантами стали еще три человека.

Белорусская сторона заявила об убытках на сумму более $23 млн.

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