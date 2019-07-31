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Россельхознадзор снял запрет на ввоз свинины с белорусского предприятия

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Россельхознадзор с 1 августа отменил ограничения на поставки в Россию свинины и свиноводческой продукции с белорусского предприятия. Об этом сообщила в среду, 31 июля, пресс-служба ведомства.

Речь идет о продукции предприятия ОАО «Гродненский мясокомбинат».

Отмечается, что в департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхоза Белоруссии направлен перечень из 10 организаций, которые должны будут поставлять этому комбинату убойный скот.

При этом животные должны быть исследованы на африканскую чуму свиней (АЧС) под контролем госветслужбы Белоруссии.

Кроме того, территориальные управления Россельхознадзора будут также отбирать пробы от продукции, выработанной «Гродненским мясокомбинатом», для исследований на наличие генома АЧС.

23 июля сообщалось, что Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии.

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