Прямой эфир

Россельхознадзор приостановил ввоз груш и персиков из Китая

0
Фото: TASS/YAY
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россельхознадзор приостанавливает ввоз косточковых и семечковых культур из Китая с 10 августа в связи со случаями поставок продукции, не прошедшей фитосанитарный контроль. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

От чумы не зарекайся: регионы лишат полномочий по ветконтролю
Следить за соблюдением санитарных норм будет Россельхознадзор

Решение Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору связано с тем, что были случаи поставок в Россию зараженных фруктов из Китая. Обнаруживаемые Россельхознадзором объекты снижают урожаи семечковых и косточковых культур на 30–90%. Запрет затронет нектарины, сливы, персики, абрикосы, черешню, алычу, вишню, груши, яблоки и айву, уточняет сайт kp.ru.

В ведомстве отметили, что по каждому случаю обращались в национальную службу по карантину и защите растений Китая, однако это не привело к соответствующим инспекциям. После запрета Россельхознадзор рассчитывает на проведение консультаций с китайской стороной и инспекций мест производства, хранения и упаковки фруктов и не будет рассматривать вопрос возобновления торговли до проведения соответствующих профилактических мероприятий.

Китай — один из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию. Ежегодно оттуда ввозится свыше 900 тыс. т продукции растительного происхождения, в том числе более 180 тыс. т цитрусовых, более 190 тыс. т яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов, персиков.

23 июля сообщалось, что Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Яблоки и груши из Белоруссии временно запретили ввозить 12 апреля в связи с тем, что через территорию республики в Россию может поставляться продукция из санкционных стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россельхознадзор прояснил ситуацию с провозом цветов и овощей
Россельхознадзор выявил сокрытие вспышек болезней у животных в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017