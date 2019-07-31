Россельхознадзор приостановил ввоз груш и персиков из Китая

Россельхознадзор приостанавливает ввоз косточковых и семечковых культур из Китая с 10 августа в связи со случаями поставок продукции, не прошедшей фитосанитарный контроль. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору связано с тем, что были случаи поставок в Россию зараженных фруктов из Китая. Обнаруживаемые Россельхознадзором объекты снижают урожаи семечковых и косточковых культур на 30–90%. Запрет затронет нектарины, сливы, персики, абрикосы, черешню, алычу, вишню, груши, яблоки и айву, уточняет сайт kp.ru.

В ведомстве отметили, что по каждому случаю обращались в национальную службу по карантину и защите растений Китая, однако это не привело к соответствующим инспекциям. После запрета Россельхознадзор рассчитывает на проведение консультаций с китайской стороной и инспекций мест производства, хранения и упаковки фруктов и не будет рассматривать вопрос возобновления торговли до проведения соответствующих профилактических мероприятий.

Китай — один из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию. Ежегодно оттуда ввозится свыше 900 тыс. т продукции растительного происхождения, в том числе более 180 тыс. т цитрусовых, более 190 тыс. т яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов, персиков.

23 июля сообщалось, что Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Яблоки и груши из Белоруссии временно запретили ввозить 12 апреля в связи с тем, что через территорию республики в Россию может поставляться продукция из санкционных стран.