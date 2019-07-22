Россельхознадзор прояснил ситуацию с провозом цветов и овощей

Никакого ужесточения правил провоза цветов и овощей в России не планируется, заявила «Известиям» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Так она отреагировала на публикацию в «Российской газете», в которой сообщалось, что с 19 августа пассажиры в своем багаже и ручной клади смогут ввезти в Россию не более 5 кг фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.

На самом деле по этим правилам россияне живут уже два последних года, сказала официальный представитель Россельхознадзора.

В статье «Российской газеты» идет речь об изменениях в постановление правительства о правилах государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через госграницу.

При этом с 1 июля 2017 года вступили в силу четыре основополагающих документа, создающие базу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере карантина растений. В их числе — единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза.



В данном документе уже два года назад говорилось о лимите на провоз цветов и ряда продуктов без сопровождения фитосанитарных сертификатов.

«Выход нынешнего постановления (правительства России. — Ред.) — это просто факт гармонизации нашего законодательства с законодательством ЕАЭС. Для наших граждан ничего не поменяется и никаких новых правил у нас действовать не будет», — заключила Мелано.

С 1 июля в России вступили в силу несколько новых правил и изменений в законах, в том числе маркировки товаров, сферы строительства и ЖКХ.