В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов

В своем багаже и ручной клади пассажиры с 19 августа смогут ввести в Россию не более 5 кг фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов. Об этом в своей статье сообщила «Российская газета».

Ограничения установлены для физических лиц на ввоз подкарантинной продукции. Для более крупных партий понадобятся сопроводительные документы. В случае их отсутствия продукцию вернут обратно или уничтожат, а платить за это придется собственнику.

Новые правила затронут пассажиров всех видов транспорта, а также членов экипажа поездов, самолетов и судов, которые будут пересекать границу Евразийского экономического союза. Кроме того, ограничения будут касаться почтовых отправлений.

Что касается букетов, то в каждом из них может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений. То есть объявить охапку, скажем, мимозы одним букетом не получится.

С 1 июля в России вступили в силу несколько новых правил и изменений в законах, в том числе маркировки товаров, сферы строительства и ЖКХ.