Прямой эфир

В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В своем багаже и ручной клади пассажиры с 19 августа смогут ввести в Россию не более 5 кг фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов. Об этом в своей статье сообщила «Российская газета».

Ограничения установлены для физических лиц на ввоз подкарантинной продукции. Для более крупных партий понадобятся сопроводительные документы. В случае их отсутствия продукцию вернут обратно или уничтожат, а платить за это придется собственнику.

Новые правила затронут пассажиров всех видов транспорта, а также членов экипажа поездов, самолетов и судов, которые будут пересекать границу Евразийского экономического союза. Кроме того, ограничения будут касаться почтовых отправлений.

Что касается букетов, то в каждом из них может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений. То есть объявить охапку, скажем, мимозы одним букетом не получится.

С 1 июля в России вступили в силу несколько новых правил и изменений в законах, в том числе маркировки товаров, сферы строительства и ЖКХ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рост вывоза в Китай кошек и собак зафиксировали в ЕАО
Турист пытался провезти в багаже на территорию США свиную голову

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017