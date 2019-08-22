Прямой эфир

Смешанные цифры: почему главная версия загрязнения «Дружбы» вызывает вопросы

Расчеты независимых экспертов показывают, что в деле о сливе в трубу хлорорганики до сих пор нет ясности
0
Фото: РИА Новости/Егор Еремов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основная версия о причинах загрязнения нефтепровода «Дружба» подверглась критике независимых экспертов. Главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман представил расчеты, которые, по его мнению, опровергают вывод о том, что загрязнение произошло по вине владельцев лишь одного небольшого пункта сдачи сырья. На такой версии настаивает «Транснефть», однако, чтобы испортить 5 млн т нефти, преступникам понадобилось бы несколько лет, говорит Моисей Гельман. Выяснение реальной причины загрязнения «Дружбы» даст возможность принять меры к созданию более четкого контроля качества сырья, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты.

С нефтью не мельчили: кто виноват в загрязнении «Дружбы»
Эксперты сомневаются, что к многомиллионному ущербу могли привести действия небольших региональных компаний

Спорная версия

Главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман и управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров на пресс-конференции 20 августа представили расчеты, опровергающие основную версию о причинах масштабного загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». По их данным, ЧП не могло произойти по вине владельцев лишь одного небольшого пункта сдачи сырья, как утверждается сейчас. Свои выводы эксперты сделали на основании уже обнародованных данных об объемах загрязненной нефти.

Так, по информации белорусской стороны, загрязнению подверглось 5 млн т нефти, а концентрация хлорорганических соединений составила 200 г на тонну.

По словам Моисея Гельмана, через терминал компании «Нефтеперевалка», чьи топ-менеджеры проходят по делу о «Дружбе», физически невозможно загрязнить 5 млн т нефти за столь короткий срок. По расчетам эксперта, даже при условиях 100-процентной загрузки мощностей нефтеперекачивающего узла самарской компании на диверсию подобного масштаба у злоумышленников ушло бы около пяти лет. Между тем следствие полагает, что хлорорганику в нефть подмешивали в течение двух месяцев.

Вызывает сомнения и оперативность обнаружения проблемы, отмечает Моисей Гельман. От места загрязнения до Мозырского НПЗ в Белоруссии нефть идет 12 дней, подсчитал эксперт, ссылаясь на среднюю скорость нефтяного потока в трубе в 6–8 км/ч. Таким образом, неясно, как сырье смогло незаметно «проскочить» по нефтепроводу в период между проверками на хлорорганику, которая проводится раз в 10 дней.

Забрать по «Дружбе»: «грязная» нефть возвращается домой
Белорусские НПЗ хотят поменять ее на чистое сырье

Эксперты поясняют, что нефть попадает в систему «Транснефти» не сразу. Сначала она поступает в буферные емкости-хранилища перекачивающих станций. Каждая такая станция оснащена специальным пунктом измерения и контроля качества нефти. Здесь с каждой партии углеводородов берутся контрольные пробы, по результатам анализа которых выдается паспорт качества нефти.

Отбор и анализ проб производится компанией «Транснефть» — эта услуга включена в стандартный договор на транспортировку.

Кроме того, в сливной трубе каждого хранилища установлен промышленный автоматический анализатор качества нефти, а также расходомер и измеритель плотности сырья (показатели этих приборов используются для вычисления массы или объема поступившей в магистраль нефти). В случае превышения допустимых концентраций реагентов (или другого несоответствия ГОСТу) по сигналу анализатора слив нефти автоматически перекрывается.

Однако превышение допустимой концентрации впервые было обнаружено только на предприятии «Белнефтехима» — Мозырском НПЗ, удаленном от станции Лопатино на расстояние 1792 км. При этом ни на одной из 15 станций, расположенных по ходу движения «грязной нефти», не сработали автоматические анализаторы качества, призванные перекрывать транспорт нефти в случае ее несоответствия параметрам ГОСТа.

Справка «Известий»

Белорусский концерн «Белнефтехим» 19 апреля сообщил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Содержание хлорорганических соединений в сырье превышало предельные значения в десятки раз. 24 апреля белорусская сторона остановила транзит российской нефти в Европу, а НПЗ республики сократили объемы переработки.

О том, что загрязнение было умышленным, в «Транснефти» сообщили вскоре после того, как информация об инциденте была обнародована.

— Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре, — заявлял советник президента компании Игорь Демин в конце апреля.

По факту загрязнения «Дружбы» Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. По версии следствия, в период с августа 2018 года по апрель этого года шестеро подозреваемых, в числе которых руководство компании «Нефтеперевалка» и других частных компаний, совершили мнoгократные хищения нефти на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть следы хищения, в марте и апреле 2019 года подозреваемые слили в узел сдачи нефти сырье, содержащее хлорорганические соединения.

Неоперативная работа

По словам гендиректора «АссоНефти» Елены Корзун, также удивляет тот факт, что загрязненная нефть так долго шла по территории России и была обнаружена лишь за границей.

Главное — маневры: Москва не компенсирует Минску недополученные доходы
Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с «грязной» нефтью не повлияет на условия поставки топлива в Белоруссию

–– Я помню всего один случай несколько лет назад, когда было превышение показателей хлорорганики, и «Транснефть» тогда немедленно остановила прием сырья, –– заявила она «Известиям».

Основная версия выглядит достаточно сырой и не объясняет всех причин произошедшего, сказал «Известиям» старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

— Такая версия выглядит как желание «Транснефти» отвести от себя ответственность за появление в трубе некачественной нефти. Но необходимо более глубокое расследование всех обстоятельств, поскольку только выяснение реальной причины загрязнения «Дружбы» даст возможность принять меры для создания более четкого контроля качества. Это позволит избежать повторения ситуации, — подчеркнул эксперт.

Представитель «Транснефти» не стал комментировать выводы, представленные независимым экспертом.

В компаниях «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» не ответили на запросы «Известий» о том, проверяют ли они сами сдаваемое «Транснефти» сырье на наличие хлорорганических соединений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Дружба» не победила: «Транснефть» снова допустила грязную нефть в главный трубопровод
Почему было допущено новое нарушение
На нефть и суда нет: о чем договорятся на встрече по «Дружбе»
Вопрос компенсаций европейским потребителям за грязное сырье выведут на уровень правительства

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019